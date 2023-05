Fußball Jena gegen Nordhausen: Alle Infos zum Thüringer Pokalfinale

Am Samstag, 3. Juni 2023, ist es so weit - im Pokalfinale des Thüringer Fußballverbandes stehen sich der FC Carl Zeiss Jena und der FSV Wacker 90 Nordhausen gegenüber. Der Anstoß im Ernst-Abbe-Sportfeld ist um 12:15 Uhr, das Stadion öffnet an diesem Tag um 10:15 Uhr.