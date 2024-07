Mit der Insolvenz des Hauptsponsors Marblelution GmbH, die das Unternehmen vor einigen Tagen erinreichte, wird die Luft für den Fußballclub jedoch dünner. Und für die U17 und U19 Mannschaft fehlt jeweils noch ein Hauptsponsor, der auf dem Trikot erscheinen soll. Werden die 220.000 Euro nicht erreicht, "müsse der Verein den NLZ Status in Frage stellen", so Lars Fuchs.

Auch ein ganzjährig bespielbarer Platz müsse laut DFB-Richtlinien zur Verfügung stehen. Wenn die Rasenplätze im Herbst und Winter nicht mehr bespielbar sind, dann müsse auf Kunstrasen gewechselt werden. "Aktuell haben wir in Erfurt keinen Kunstrasen mit entsprechenden Bundesliga Maßen", so der Vorstandssprecher Lars Fuchs.

Andere Länder und Verbände hätten es vorgemacht und seien uns hier noch voraus. Für ihn als Landestrainer sei es zukünftig von großem Vorteil, dass beide Nachwuchsleistungszentren mit ihren A- und B- Junioren Teams automatisch in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten sind. "Man kann davon ausgehen, dass unsere regionalen Toptalente länger in der Heimat bleiben und sich so auch entsprechend wieder eine höhere Identifikation mit unseren Clubs etabliert."