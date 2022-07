Carletta Heinz hat ein zerbrechliches Erbe angetreten. Sie leitet in dreizehnter Generation das Familienunternehmen Heinz Glas. Die Firma stellt im thüringischen Piesau Flacons her. Glutrot leuchtet die Schmelze in einer Wanne, die ihre besten Tage hinter sich hat.

Als Energieträger nutzt Heinz Erdgas. Die Preise dafür liegen um ein Vielfaches höher als 2019. Und das, sagt Heinz, habe nun Konsequenzen: "Wir sind Überlebenskünstler in der Glasindustrie. Wir sind ja 400 Jahre alt. Aber wir sehen die Zukunft überhaupt nicht mehr in den fossilen Energieträgern." Man habe entschieden, am Standort in Piesau die Gaswanne einer Heißreparatur zu unterziehen – und sie dann durch zwei elektrisch betriebene Schmelzwannen zu ersetzen.