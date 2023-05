In einigen Thüringer Regionen hat es am Montagnachmittag und -abend schwere Gewitter und Regenfälle gegeben. Wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei mitteilte, war die Feuerwehr in Kranichfeld im Weimarer Land im Einsatz. Von einem Feld oberhalb der Stadt war eine Schlammlawine durch die Sandbergstraße bis hinunter in die Erfurter Straße gelaufen. Auch die Bundesstraße 87 wurde überschwemmt. Die Feuerwehr reinigte den Bereich. Dabei kam auch ein Radlader zum Einsatz.

Mit Schaufeln und Besen versuchten Anwohner, ihre Grundstücke vom Schlamm und dem zurückgebliebenen Wasser zu befreien. Bis in den Abend dauerten die Aufräumarbeiten an.

Nach Angaben der "Ostthüringer Zeitung" gab es auch im Saale-Orla-Kreis Überflutungen, etwa in einem Gewerbegebiet in Pößneck und in einem Baumarkt in Neustadt an der Orla. Eine Straße nach Dreba musste gesperrt werden.