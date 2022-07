Feststellungserklärung für Grundstücke Probleme mit Formularen: 18.000 Anrufe pro Tag wegen Grundsteuerreform

In Thüringen haben offenbar viele Menschen Probleme mit der so genannten Feststellungserklärung für die anstehende Grundsteuerreform. Nach Angaben des Finanzministeriums gingen an der sonst eher ruhigen Hotline Anfang dieser Woche pro Tag bis zu 18.000 Anrufe ein. Mitte Mai waren es noch 1.000 Anrufer pro Tag.