Die Bauarbeiten am DB Campus in Erfurt waren im Februar gestartet. Dort entsteht ein Schulungs- und Forschungszentrum des Unternehmens. Schon im nächsten Jahr soll das erste Gebäude eröffnet werden, 2028 soll der Campus fertig sein. Im Jahr darauf sollen alle Mitarbeiter in die ICE-City Ost umgezogen sein, so die Bahn.