Nach dem Dauerregen hat sich die Wetterlage in Thüringen etwas entspannt. An einigen Orten besteht jedoch weiterhin Hochwassergefahr. Allerdings gilt nur noch an der Werra bei Gerstungen (Wartburgkreis) die zweithöchste Meldestufe. Im Süden an der Nahe bei Hinternah und an der Schleuse bei Rappelsdorf (Hildburghausen) sinken die Pegelstände wieder.