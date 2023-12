Der Dauerregen lässt die Pegelständen in den Flüssen in Thüringen weiter steigen. Für die Leine im Raum Heiligenstadt liegt inzwischen eine Hochwasserwarnung vor. Dort sind Polizei und Feuerwehr wegen überluteter Straßen und vollgelaufener Keller im Einsatz. Zahlreiche Einsätze gibt es auch im Kreis Nordhausen. Die Helme in Sundhausen hatte am Nachmittag die höchste Meldestufe drei erreicht. Bildrechte: IMAGO / HEN-FOTO

Auch in Südthüringen steigt das Wasser in den Flüssen. Dort lag die Nahe bei Hinternah am Nachmittag bei Meldestufe zwei. Die Lage ist laut Polizei aber noch relativ ruhig.

Weiter steigende Pegel werden für die Nacht erwartet