"Etwas Sparen?", fragt Monique Bauer ungläubig. "Ich glaube, das letzte Mal, dass ich was sparen konnte, das muss vor Corona gewesen sein." Zusammen mit ihrem Lebensgefährten und ihren zwei Kindern bewohnt sie in Hayn ein Einfamilienhaus, dass sie 2016 bei einer Zwangsversteigerung erworben haben. Ein 600 Quadratmeter Eckgrundstück, mit einem Garten, in dem die beiden Kinder mit den zwei Hunden spielen können. Das Haus, vor dem zwei Autos parken, haben sie weitestgehend saniert und mit Holz verkleidet - eine scheinbar heile Welt.

Doch hinter der Holzfassade wird diese Welt allmählich morsch - denn finanziell stößt die Familie an ihre Grenzen. Drei langfristige Kredite belasten den Haushalt, was bisher kein Problem war. 4.100 Euro netto hat die Familie monatlich zur Verfügung. Den Großteil bringt ihr Mann mit nach Hause, der als Soldat auf Zeit in Bad Frankenhausen arbeitet. Monique Bauer hingegen ist Verkäuferin in einem Motorradladen in Erfurt und verdient mit nur 1.300 Euro netto einen Niedriglohn. Um den Lebensstandard aber weiter halten zu können, scheinen zwei Gehälter noch eins zu wenig zu sein.