Der Verein mit seinen 27 Mtarbeitern schaut sich sehr genau an, wer als Mieter infrage kommt, erklärt Geschäftsführerin Kerstin Schulz: "Wir prüfen in jeden Erstgespräch: wieviel Geld hat er? Arbeitet er oder arbeitet er nicht? Kann er vielleicht woanders eine Wohnung finden? Nur wenn das alles ausgeschlossen ist, kann er bei uns einziehen. Wenn er woanders noch was finden könnte, also wenn ich im Gespräch merke, dass er fit ist und keine Mietschulden hat und es nur schwierig ist, in Jena eine Wohnung zu finden, dann kann er bei uns nicht einziehen."