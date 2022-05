Günstiger Urlaub für Familien Jugendherbergen rechnen mit mehr als 200.000 Übernachtungen

Thüringens Jugendherbergen hoffen in diesem Jahr auf rund 200.000 Übernachtungen. Während die Sommermonate bislang sehr gut nachgefragt seien, herrsche für den Herbst noch eine gewisse Unsicherheit, wie es mit Corona weitergehe, so der Landesgeschäftsführer. Trotz steigender Preise soll der Urlaub in den Herbergen günstig bleiben, die auch bei Familien beliebt sind.