Die Kleinen zu motivieren, das ist die Kunst von Ken Langhammer. Er ist einer von dreizehn hauptamtlichen Bewegungscoaches in Thüringen, die seit Mai im Auftrag des Landessportbundes Thüringen Kindern den Spaß an Sport und Bewegung wieder näher bringen sollen.

Denn Beweglichkeit, Kraft und Schnelligkeit vieler Kinder haben in der Corona-Pandemie arg gelitten. Um sie wieder fürs Aktiv-Sein zu begeistern, hatte der Landessportbund in verschiedenen Sportvereinen zu Beginn des Jahres mehrere Stellen für hauptamtliche Bewegungscoaches ausgeschrieben. Mit ihren Spiel- und Bewegungsideen sollen sie Kinder zwischen fünf und zehn Jahren in Kindergärten, Grund- und Gemeinschaftsschulen anregen, die Freude am Sport neu für sich zu entdecken.