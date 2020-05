Fastfood lockt an beinahe jeder Ecke. Die Supermärkte sind voller zuckerhaltiger Lebensmittel, die junge Leute lieber essen als Obst oder Gemüse. Das Smartphone wird zum besten Freund und das braucht keine Bewegung an frischer Luft. Ob das die Gründe für immer mehr dicke Kinder in Deutschland sind, kann die WHO-Studie "Health Behaviour in School-aged Children" - "Gesundheits-Verhalten von Kindern im schulpflichtigen Alter" erst in einem zweiten Schritt sagen. Befragt wurden Kinder zwischen elf und 15 Jahren, in Deutschland waren es stichprobenartig 4.347 Kinder und Jugendliche an 146 Schulen. Weltweit beteiligen sich 45 Länder an der Erhebung. In Deutschland wird sie vom Institut für Medizinische Soziologie der Universitätsmedizin Halle (Saale) geleitet. Jetzt veröffentlichen die Forscher erst einmal nur nackte Fakten, und die lassen aufhorchen, wie Dr. Irene Moor aus Halle/Saale erläutert: