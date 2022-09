Der Thüringer Landtag hat sechs Richterinnen und Richter für den Verfassungsgerichtshof gewählt. Die nötige Zwei-Drittelmehrheit erhielten Lars Schmidt, Richter am Landgericht Erfurt, Jens Petermann, Richter am Sozialgericht Gotha, Jörg Geibert, Rechtsanwalt in Berlin, Barbara Burkert, Richterin am Landgericht Mühlhausen, Christoph Ohler, Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, und Renate Wittmann, Richterin am Arbeitsgericht Nürnberg.