Denn Carletta Heinz hat für Piesau eine Vision: "Ich stelle mir für das Werk hier in Piesau vor, dass es die erste Glashütte wird, die auf fossile Energieträger komplett verzichten kann." Und das nicht irgendwann, sondern schon in fünf bis sechs Jahren. Klar sei das noch ein weiter Weg, aber sie sei auch bereit, selbst dafür zu investieren. Am Standort im bayerischen Kleintettau entstehe zum Beispiel ein Windpark.

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Heinz hofft auf mehr erneuerbare Energien in Thüringen

Noch kommt der Strom für die neue E-Wanne in Piesau ganz normal aus der Leitung. Heinz hofft, dass der Ausbau erneuerbarer Energien auch in Thüringen vorankommt. Und aktuell forscht das Unternehmen zusammen mit Wissenschaftlern an einer völlig neuartigen Elektrowanne, die es so bisher weltweit noch nicht gibt.

Die Lage ist stabil, aber einen großen Zugewinn sehen wir aktuell nicht. Carletta Heinz Geschäftsführerin Heinz-Glas

Herkömmliche E-Wannen haben aktuell den Nachteil, dass man nur einen deutlich geringeren Anteil an Scherben einschmelzen kann. Vom Bund gab es dafür 15 Millionen Euro Fördergeld. Die Investition insgesamt beläuft sich auf bis zu 60 Millionen Euro. Bis jetzt wurden in Piesau rund 17 Millionen Euro investiert. Anfang Oktober soll die Produktion langsam wieder anlaufen. Wobei das Wort "langsam" durchaus wörtlich genommen werden darf. Heinz sagt, die Marktlage sei gerade nicht so berauschend. "Aktuell sind wir froh, dass es nicht nach unten geht. Die Lage ist stabil, aber einen großen Zugewinn sehen wir aktuell nicht", so Carletta Heinz.

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich