Long Covid Reha-Nachfrage bei ehemaligen Covid-19-Patienten extrem gestiegen

Obwohl es sich bei der Versorgungslage von ehemaligen Covid-19-Patienten auch um eine sozial-, wirtschafts- und gesundheitspolitische Frage handelt – schließlich hängt die Zahl der Langzeitgeschädigten auch mit dem Erfolg der Impfkampagne und den politischen Sofortmaßnahmen zusammen – sieht sich die Politik nicht zuständig.

Auf eine Anfrage von MDR THÜRINGEN erklärte das Thüringer Gesundheitsministerium: "Es existiert keine gesetzliche Regelung, die den Ländern vorgibt eine Bedarfsplanung für Vorsorge- und Reha-Einrichtungen vorzunehmen […] dafür sind in Deutschland die Sozialversicherungsträger bzw. deren Landesverbände verantwortlich."

Tatsächlich sind in Deutschland die Kostenträger in der Verantwortung die Kapazitäten für Anschlussheilbehandlungen und Allgemeine Heilverfahren von ehemaligen Covid-19-Patienten dem Bedarf anzupassen. In erster Linie sind das die Krankenkassen und die Rentenversicherung.

Ausbau von Kapazitäten nicht problemlos möglich

Das Problem dabei ist, dass diese den Bedarf oft nicht genau kennen. In den Daten der Krankenkassen werden Reha-Leistungen zum Beispiel nicht nach Diagnosen, sondern nach Symptomen und deren Behandlung erfasst. Dieses System stößt bei der Multisystemerkrankung Covid-19 aber an seine Grenzen. Viele Covid-19 bedingte Reha-Leistungen verschwinden in der Statistik hinter allgemeinen Symptombeschreibungen wie "Atemwegserkrankung" oder "psychische Leiden". Ein weiterer Punkt, der einer umfangreichen strukturierten Nachsorgebehandlung der ehemaligen Covid-19 Patienten im Wege steht, ist der Fachkräftemangel: es fehlt an Fachärzten.

Ein weiterer Punkt, der einer umfangreichen strukturierten Nachsorgebehandlung der ehemaligen Covid-19 Patienten im Wege steht, ist der Fachkräftemangel: So lassen sich die Kapazitäten in den Klinken nicht allein mit dem Geld der Kostenträger erhöhen. Pflegepersonal und gut ausgebildete Fachärzte müssten eingestellt werden. Spätestens hier wird es dann doch wieder ein politisches Problem.