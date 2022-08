In Thüringen sind in diesem Jahr nach Ministeriumsangaben insgesamt 44 Mal Luchse gesichtet worden. In den meisten Fällen sind die Tiere von Wildkameras abgelichtet worden. In den Jahren 2020 und 2021 sind insgesamt acht Luchse in Thüringen ansässig gewesen.

Immer wieder laufen Luchse in Thüringen vor Wildkameras. Bildrechte: Speitling/Stiftsforst Ilfeld