Das zum Stichtag an diesem Wochenende befürchtete Versorgungschaos ist mit der Entscheidung des Bundes vorerst abgewendet. Laut Apothekerverband wäre etwa jeder zehnte Patien betroffen gewesen, wenn die verschriebenen Medikamente nicht durch vergleichbare Mittel ersetzt werden könnten. Patienten hätten dann ein neues Rezept holen müssen, was angesichts der aktuellen Belastungssituation in den Praxen für die Thüringer Kassenärzte problematisch gewesen wäre.