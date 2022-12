Zum einen werden nur noch die wenigsten Arzneimittel oder auch die dazu benötigten Wirkstoffe in Europa hergestellt. "Für viele Wirkstoffe gibt es heute nur noch einige wenige große Hersteller", heißt es auf Anfrage vom Pharma-Großhändler Noweda, der auch in Neudietendorf im Kreis Gotha einen Standort betreibt. Nach Angaben des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) stehen inzwischen zwei der Drittel der Produktionsstätten in China oder Indien. Sich weltweit auswirkende Probleme gibt es dann schon, wenn es in den oft sehr spezialisierten Unternehmen zu Qualitätsproblemen oder ganzen Ausfällen bei der Herstellung kommt, ob durch Verunreinigungen, Brände oder sogar durch Wirbelstürme oder Erdbeben. Zudem sind durch die Corona-Pandemie weiter viele Lieferketten "seit langer Zeit extrem unterbrochen", bestätigt auch Hannelore Strobel, Sprecherin der AOK Plus und verweist besonders auf die anhaltenden Lockdowns in China.