Die meisten Haustierbesitzer kennen die Situation: Der Vierbeiner muss zum Tierarzt und in die Transportbox - und will sich partout nicht einfangen lassen. Denn das Tier ahnt oft schon, was dann kommt. Tierarztbesuche sind für die Fellnasen meist unangenehm, gar stressig. In der Praxis müssen sie oft noch warten, umgeben von vielen anderen gestressten Tieren.

Für die Vierbeiner sind Tierarztbesuche meist sehr stressig. In ihrem Zuhause sind viele dagegen entspannter. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff