Die Thüringer Obstbaubetriebe erwarten nach Angaben des Statistischen Landesamtes eine überdurchschnittliche Ernte bei Süßkirschen. Wie die Statistiker am Montag in Erfurt mitteilten, werde ein Ertrag von 8,4 Tonnen je Hektar erwartet, bei einer Anbaufläche von 276 Hektar. Es werde so mit einer Menge von rund 2.300 Tonnen Süßkirschen gerechnet.