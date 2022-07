Orgelmusik Zu wenig Nachwuchs-Organisten in Thüringen

Konzerthäuser, Kirchen und Kapellen tun sich schwer, Spielerinnen und Spieler für ihre Orgeln zu finden. In zahlreichen Häusern steht das Instrument des Jahres 2021 unbespielt herum, denn der Nachwuchs bleibt aus. "Es gibt schon noch viele junge Menschen, die sich für die Orgel begeistern und spielen. Letztlich reicht es aber nicht", sagte der Präsident des Thüringer Orgelsommers, Theophil Heinke, in Waltershausen.

Corona hat die Lage laut Heinke noch verschärft. In den Jahren vor der Pandemie sei es im Rahmen des Orgelsommers noch gelungen, mit Workshops Schülerinnen und Schüler für das Instrument zu gewinnen. Da das nunmehr das dritte Jahr in Folge ausbleibt, gestalte sich auch die Suche nach Organisten für Gottesdienste immer schwieriger.

Das Problem betreffe in der Regel den ländlichen Raum mehr als die Städte, sagt der Orgelreferent der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Christoph Zimmermann. Dass die meisten der rund 2.000 Thüringer Instrumente in Kirchen und Kapellen stünden und die Hälfte in einem mehr schlechten als rechten Zustand ist, helfe nicht unbedingt.