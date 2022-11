Schnee und Eisglätte haben auf Thüringens Straßen in der Nacht zum Samstag mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilte, verliefen sie weitgehend glimpflich und ohne Verletzte.

Die größten Schwierigkeiten machte ein liegen gebliebener Lkw auf der A4 bei Erfurt. Der Laster eines Paketdienstes war am späten Freitagabend zwischen Erfurt Ost und Erfurt West in Richtung Frankfurt ins Schlingern geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Lkw und Anhänger wurden erst am Morgen geborgen. Der Verkehr wurde über den Parkplatz Willrodaer Forst geleitet.