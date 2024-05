Laut Polizei demonstrierten in der Landeshauptstadt Erfurt am Mittwochmorgen rund 1.000 Menschen auf dem Anger und in der Innenstadt. Die Kundgebung stand unter dem Motto: "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit". Die Erfurter DGB-Vorsitzende Anna-Lena Metz verwies in ihrer Rede auf die Gefahr durch die aufstrebende AfD. Die DGB-Jugend kritisierte, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum für junge Menschen gebe. Am frühen Nachmittag soll es zudem eine Podiumsdiskussion mit mehreren Thüringer Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 1. September geben.

Etwa 200 Menschen folgten am Mittwochmorgen in Jena dem Demonstrations-Aufruf des DGB. Zur Kundgebung in Sonneberg mit Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke) kamen etwa 100 Menschen. In Weimar strömten Tausende zum Familienfest in die Innenstadt. In Gera ist eine Demonstration mit rund 400 erwarteten Teilnehmern aus dem linken Spektrum geplant. In Sonneberg und in Sondershausen sind laut Polizei zudem Demonstrationen des rechtsextremen Lagers angemeldet.