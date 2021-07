Nach der Verfolgungsjagd, bei der am Sonntag auch Schüsse fielen , ermittelt die Staatsanwaltschaft Göttingen gegen einen 39-jährigen Mann aus Heiligenstadt. Ihm werden gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.

Der Mann war unangeschnallt Auto gefahren. Als die Polizei ihn deshalb kontrollieren wollte, flüchtete er. Dabei verletzte er einen Beamten, ein anderer musste zur Seite springen, als der Wagen auf ihn zufuhr. Der Polizist schoss darauf an einer belebten Kreuzung auf den Wagen des flüchtenden Thüringens.

Nach einem Tag in Haft wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Der Polizist, der in der Göttinger Innenstadt auf den Wagen schoss, musste zunächst - wie üblich - seine Waffe für eine Untersuchung abgeben. Ob der Waffeneinsatz angemessen war, werde weiter intern ermittelt, so die Polizei.