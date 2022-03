Von Eisenach bis Schleiz gilt die Thüringer Waldcard. Diese Rabattkarte gibt es inzwischen seit 2004. Wer die Karte für zehn Euro kauft, kann ein Jahr lang ab Kaufdatum 200 Freizeiteinrichtungen zu preiswerteren Konditionen nutzen. Wer als Übernachtungsgast in den Thüringer Wald kommt, bekommt zusammen automatisch mit der Kurkarte ebenfalls eine Art Thüringer Waldcard light. So darf er während seines Aufenthaltes ebenfalls Rabatte in Anspruch nehmen. Beim Eintritt in Schwimmbäder oder Museen beispielsweise. So richtig übersichtlich und verständlich ist das Ganze für die Gäste aber nicht. In manchen Orten zum Beispiel können Gäste kostenfrei Bus fahren, in manchen aber nicht.