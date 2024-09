Bildrechte: picture alliance/dpa | Thomas Banneyer

Sicherheit Die meisten Thüringer Kommunen planen zunächst keine Waffenverbotszonen

08. September 2024, 19:21 Uhr

Die meisten Thüringer Kommunen planen derzeit keine Messerverbotszonen. Das ergab eine Umfrage in den Kreisen und Städten von MDR THÜRINGEN. Etliche Kommunen haben aber ihre Sicherheitskonzepte für Märkte und Konzerte verschärft. Andere prüfen noch, ob und wo es Bedarf an einer Waffenverbotszone gibt - es fehle vor allem an gesetzlichen Grundlagen.