Nach einem Angriff mit einem Messer in Waltershausen im Kreis Gotha hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 27 Jahre alten Mann beantragt. Ihm werden versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen.

Der polizeibekannte Mann soll am Montag mit einem Messer gezielt in Richtung des Halses eines 47-jährigen Mannes gestochen haben. Dabei soll er den Tod des Geschädigten billigend in Kauf genommen haben, zumindest wollte er diesen aber verletzen, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.