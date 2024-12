Eisenach | Hirtenweihnacht

Mit einem Krippenspiel unter freiem Himmel erzählen in Eisenach die Landeskirchliche Gemeinschaft und die Startup Kirche gemeinsam die Weihnachtsgeschichte. Die Hirtenweihnacht beginnt am Nachmittag an der Wandelhalle und zieht dann weiter über drei weitere Stationen ins Johannistal. Mitspielen werden 14 Schauspielerinnen und Schauspieler aus beiden Gemeinden. Zum Abschluss gibt es am Drachenspielplatz Punsch am Lagerfeuer. Falls es regnet, findet die Hirtenweihnacht ausschließlich in der Wandelhalle statt.

Eisenach | Heiligabend nicht allein

Auch in diesem Jahr lädt das Diakonissenmutterhaus Eisenach am Heiligen Abend zum Zusammensein ein. Unter dem Motto "Heiligabend nicht allein" können sich Menschen ab 18 Uhr in der Kapelle des Mutterhauses am Karlsplatz treffen. Es gibt ein festliches Essen und ein gemütliches Beisammensein in besinnlicher Atmosphäre.

Friedrichroda | Bratwurst und Glühwein im Heuberghaus

Wer vor dem Fest noch wandern oder einfach mal durchpusten möchte ist am Heiligabend im Heuberghaus bei Friedrichroda willkommen. Dort gibt es traditionell von 12 bis 15 Uhr Bratwurst, Glühwein, Fassbier und Musik mit DJ Micha. Und danach kann die Bescherung im Schoß der Familie beginnen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Martin Schutt

Jena | Weihnachtsessen in der "Grünen Tanne"

Zum ersten Mal veranstaltet das Restaurant "Grüne Tanne" an Heiligabend ein Weihnachtsessen. Ab 18 Uhr sind alle in das Restaurant eingeladen. Dabei spiele die Herkunft oder die Region keine Rolle, heißt es aus dem Restaurant. Das Essen besteht aus orientalischen Tapas und wird vom Restaurantinhaber Mohammad Amin Issa gesponsert. Außerdem gibt es Musik. Die Veranstaltung wird zusammen mit Friederike Hannig organisiert. Sie ist Mitglied der Gemeinde am Lutherhaus in Jena.

Mühlhausen | "Essen to go" für Bedürftige

Heiligabend wird in Mühlhausen erneut ein Restaurant des Herzens angeboten. Wie Tafelchefin Veronika Broschat MDR THÜRINGEN sagte, erhalten mehr als 100 Bedürftige einen Weihnachtsbraten. Die Gutscheine gab es bei der Mühlhäuser Tafel. Das "Essen to go" kann ab 11.30 Uhr im Restaurant "Paganini" abgeholt werden.

Dieses Mal gibt es Rinder- und Entenbraten mit Rotkohl und Klößen. 70 Familien und Einzelpersonen werden erwartet. Gekocht wird auch für Polizei, Feuerwehr und Sanitäter, die zu Weihnachten im Dienst sind. Der Mühlhäuser Unternehmer Holger Gräbedünkel hat erneut die Sponsoren gefunden. Er engagiert sich seit mehr als zehn Jahren für Bedürftige; jedes Jahr organisiert er ebenfalls in der Adventszeit ein Märchenspiel für Kinder.

Mühlhausen | Weihnachtsfeier für Alleinstehende

Die Weihnachtsfeier für Alleinstehende der Volkssolidarität in Mühlhausen ist so gut wie ausgebucht. Wir könnten anbauen lassen, sagte Geschäftsstellenleiterin Gabriele Fett MDR THÜRINGEN. Gut 40 Menschen, die Heiligabend nicht allein sein wollen, können in der Begegnungsstätte Roseneck gemeinsame Zeit verbringen. Neben einem weihnachtlichen Programm warten eine festlich gedeckte Kaffeetafel, traditionelles Abendessen und ein Präsent für Jeden. Die Veranstaltung wird seit 15 Jahren durch die Volkssolidarität organisiert und durch Fördergelder und Spenden ermöglicht.

Rudolstadt | Mittagstisch der Herzen

Der Diakonieverein Rudolstadt bietet Bedürftigen am Heiligabend ein kostenloses Mittagessen. Im Saal der Begegnungsstätte "Herberge zur Heimat" wird Grünkohlsuppe mit Würstchen serviert. Dazu gibt es Obst und Brot, das ein regionaler Bäcker gespendet hat. Wie Leiterin Constanze Reußmann MDR THÜRINGEN sagte, können die Gäste zwischen 11 und 13 Uhr an zwei langen Tafeln speisen, sich unterhalten und bekommen auch eine süße Weihnachtsüberraschung.

Schweina | Fackeln brennen auf Antoniusberg

Zu Heiligabend werden in Schweina im Wartburgkreis wieder die traditionellen Fackeln abgebrannt. Die Feuerwehr stellt die 16 acht Meter langen Fackeln zuvor auf dem Antoniusberg auf. Sie bestehen aus Fichtenstämmen, die eng mit Reisig umwickelt wurden. An den Adventswochenenden hatten 16 Gruppen sie angefertigt. Gegen 17:30 Uhr werden sie angezündet und brennen bis zu 45 Minuten lang. Vom Festplatz des Dorfes aus können Besucher zuschauen, dort gibt es vom Feuerwehrverein Glühwein und Bratwurst. Auch über YouTube können Interessierte den Fackelbrand live verfolgen. Der Brauch gehört zum Immateriellen Kulturerbe in Thüringen.

Bildrechte: Andreas Raddatz

Pößneck | Lichterfest

Zum 553. Mal wird an Heiligabend in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) das Lichterfest gefeiert. Nach dem Gottesdienst in der Stadtkirche eröffnet das Pößnecker Lichtkind das Fest. Gemeinsam singen Chöre der Region und hunderte Pößnecker gemeinsam Weihnachtslieder.

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist bereits am Dienstag in Pößneck eingetroffen. Jeder kann daran seine Kerze entzünden. Auch der Weihnachtsmann wird nach Angaben der Stadtverwaltung beim Lichterfest dabei sein. Das Pößnecker Lichterfest geht auf einen mittelalterlichen Brauch zurück. Dabei wurden ursprünglich Lichter und Laternen mit zur Christmette genommen.

