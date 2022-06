Energie-Debatte "Windfrieden" für Thüringen: Rot-Rot-Grün und CDU wollen reden

Hauptinhalt

Im Thüringer Landtag könnte die CDU einen Passus in der Bauordnung zu Mindestabständen von Windrädern mit den Stimmen der AfD durchzusetzen. Linke, Grüne und SPD sowohl in Thüringen als auch im Bund reagieren empört. Für die CDU birgt der Vorstoß ein hohes politisches Risiko. Vor der Sitzung in der kommenden Woche wollen die Union und Rot-Rot-Grün nun miteinander über eine Lösung bei der Windkraft verhandeln.