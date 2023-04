Ab Dezember sollen fünf Züge pro Tag und Richtung auf der sogenannten Saaletalstrecke fahren. In den Kernzeiten ist ein zweistündlicher Takt geplant. Ab Nürnberg sollen diese Züge wie bisher ohne Umstieg weiter bis Stuttgart und Karlsruhe fahren. Nach Angaben der Bahn werden die neuen Züge in Leipzig passgenau Anschluss an die ICE-Verbindung nach beziehungsweise aus Berlin haben.



Die IC-Züge halten in Leipzig, Weißenfels, Naumburg (Saale), Jena (mit Halt in Jena Paradies und Göschwitz), Rudolstadt, Saalfeld, Ludwigsstadt, Kronach, Lichtenfels, Bamberg, Erlangen und Nürnberg. Rudolstadt und Ludwigsstadt werden dabei neue IC-Halte.