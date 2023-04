Dort soll stattdessen der Fernverkehr der Bahn einspringen. Die schnellen weißen Züge der Deutschen Bahn waren spätestens nach der Inbetriebnahme der Schnellfahrstrecke Nürnberg-Erfurt ab 2017 weitgehend aus dem Saaletal verschwunden. Auch, weil es hier eher schleppend vorangeht. Wer von Berlin nach München will, für den war die Strecke durch das bergige Südostthüringen in erster Linie ein Zeitproblem. 120 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit sind wenig im Vergleich zu 300 km/h auf der Schnellfahrstrecke. Der Umweg über Erfurt verwandelt sich dadurch in einen Zeit-Vorteil.

Die Lücke habe man kurzfristig nicht mehr auffangen können. Drei zusätzliche Verbindungen zu stark frequentierten Zeiten habe man für 1,2 Millionen Euro Förderung bestellt, sie sollen zur Hauptverkehrszeit rollen, schreibt das Ministerium auf Anfrage. So richtig froh sind sie in Ostthüringen trotzdem nicht. So ist immerhin dieses Problem gelöst, wenn auch nur unvollständig. Doch die neuen Fernverkehrszüge sind für Pendler oft ungeeignet. Mit einem günstigen VMT-Ticket oder gar dem 49-Euro-Ticket darf man in solchen Zügen - Stand heute - nicht fahren. Wer also nur von Jena nach Saalfeld oder Rudolstadt fahren will, für den kommen die neuen Züge nicht in Frage - und in Kleinstädten wie Kahla halten sie gleich gar nicht.