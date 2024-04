In Kopenhagen ist ein riesiges Feuer in der historischen Börse ausgebrochen. Meterhohe Flammen und dichter schwarzer Rauch schlugen am Dienstag in der dänischen Hauptstadt aus dem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Der Spitzturm des 54 Meter hohen Gebäudes brach zusammen und stürzte auf die darunterliegende Straße im Stadtzentrum. Nach Angaben der Feuerwehr haben die Flammen bereits mehr als die Hälfte des Gebäudes erfasst. Als der Brand ausbrach, hatten gerade Bauarbeiten an dem Gebäude stattgefunden.