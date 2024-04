Einen Tag nach dem verheerenden Großbrand in der historischen Börse in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen ist die Ursache des Feuers noch immer unklar. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird weiterhin zur Ursache des Feuers in dem Gebäude ermittelt, das zu den ältesten und bekanntesten Kopenhagens gehört.