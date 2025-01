Ukraine-News Nächtliche Angriffe erschüttern Ukraine und Russland

04:53 Uhr | Luftalarm und Angriffe in Ukraine und Russland

In der Nacht auf Mittwoch herrschte in vielen Regionen der Ukraine erneut Luftalarm. Die ukrainische Luftwaffe meldete russische Kampfdrohnen am Himmel. Zudem griffen russische Flugzeuge mit Gleitbomben das nordukrainische Gebiet Sumy an, während es im Gebiet Saporischschja einen Raketenangriff gab.

Auch aus Russland wurden weitere ukrainische Drohnenangriffe gemeldet, etwa aus dem Gebiet Tambow. Bereits in der Nacht auf Dienstag hatte die Ukraine laut russischen Angaben den bislang massivsten Drohnenangriff auf russische Industrieanlagen und Rüstungsbetriebe durchgeführt. Beim Beschuss einer Munitionsfabrik im westrussischen Gebiet Brjansk sollen auch weitreichende westliche Raketen eingesetzt worden sein, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte. Die Drohnenziele lagen Berichten zufolge bis zu 1.100 Kilometer tief auf russischem Gebiet, darunter in den Städten Kasan und Engels an der Wolga. Die Angaben beider Kriegsparteien konnten unabhängig nicht überprüft werden.

03:27 Uhr | Ukraine: Streit über Abkommandierung von Luftwaffensoldaten zur Infanterie

An der Front in der Ostukraine spitzt sich die Lage weiter zu. Ukrainische Verteidiger stehen zunehmend unter Druck durch vorrückende russische Truppen. Besonders der Mangel an Infanteristen erschwert die Abwehr, wie ukrainische Quellen berichten.