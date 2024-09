Ukraine-News Neun Tote bei Angriff in Sumy - Oberster Richter bei Hilfseinsatz getötet

20:25 Uhr | Kritik an Selenskyjs US-Reise

Die politischen Beobachter in der Ukraine schauen mit Skepsis auf den US-Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Erwartungen an die Reise seien zu hoch gewesen. Zudem wurde kritisiert, ob Selenskyj von einem Sieges- oder einem Friedensplan spreche. Den "Siegesplan" hatte Selenskyj am Donnerstag US-Präsident Joe Biden vorgestellt.

19:12 Uhr | Lawrow: Kein Neustart der Zusammenarbeit mit dem Westen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat einem Neustart der internationalen Beziehungen eine klare Absage erteilt. "Von welcher globalen Zusammenarbeit können wir wirklich sprechen, wenn der Westen all diese unerschütterlichen Werte der Globalisierung mit Füßen getreten hat, von denen er uns seit so vielen Jahren von diesem Rednerpult aus erzählt", sagte Lawrow vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

Zuletzt hatte Russland sich von dem Zukunftspakt der Vereinten Nationen distanziert, der am vergangenen Sonntag eigentlich einstimmig von 193 UN-Mitgliedern hätte angenommen werden sollen. Lawrow wies zugleich jede Schuld Russlands zurück, für Probleme bei der Arbeit in den Organen der UN verantwortlich zu sein, wie etwa im Sicherheitsrat. Er sagte, "das beispiellose Ausmaß an Arroganz und Aggressivität der westlichen Politik gegenüber Russland macht nicht nur die vom UN-Generalsekretär propagierte Idee der globalen Zusammenarbeit zunichte, sondern blockiert auch zunehmend das Funktionieren des gesamten Systems der Weltordnungspolitik, einschließlich des UN-Sicherheitsrats".

18:36 Uhr | Ukraine: Richter des Obersten Gerichts von Drohne getötet

Ein Richter des Obersten Gerichts der Ukraine ist bei einem russischen Drohnenangriff getötet worden. Der 61-jährige Leonid Lobojko sei ums Leben gekommen, als eine Drohne sein Privatauto in einem Vorort der ostukrainischen Großstadt Charkiw traf, berichtete der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow auf Telegram. Lobojko sei auf der Stelle tot gewesen.

Drei Frauen, die sich in dem Auto befanden, wurden schwer verletzt. Lobojko war in der Region unterwegs, um humanitäre Hilfe zu verteilen. Das Oberste Gericht bestätigte den Tod seines Mitglieds auf Facebook und sprach der Familie sein Beileid aus.

17:50 Uhr | Russland rückt offenbar auf die Stadt Torezk vor