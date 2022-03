Präsident Wladimir Putin versetzt die russischen "Abschreckungswaffen" in Alarmbereitschaft. Das ordnet er am Sonntag in einem vom Kreml verbreiteten Video an. Diese umfassen neben einem massiven Arsenal ballistischer Raketen auch Atomwaffen. Damit reagiere er auf das Vorgehen der Nato und die Wirtschaftssanktionen, so Putin.