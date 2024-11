Ukraine-News Russische Streitkräfte nehmen in Kursk Briten fest

Russische Streitkräfte haben in der Region Kursk einen britischen Staatsbürger festgenommen. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Ria unter Berufung auf Sicherheitskreise. In einem über pro-russische Telegram-Kanäle verbreiteten Video ist ein junger bärtiger Mann in Militärkleidung zu sehen, der sich auf Englisch namentlich vorstellt und angibt, früher in der britischen Armee gedient zu haben. Das britische Außenministerium hatte zuvor laut dem Sender BBC mitgeteilt, die Familie eines britischen Staatsbürgers nach Berichten über dessen Festnahme zu unterstützen.