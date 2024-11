Ukraine-News Kreml sieht "positive Signale" von Trump

Update 13:54 Uhr | Selenskyji: 145 Drohnenabschüsse und Verletzte

Russland hat die Ukraine in der Nacht zum Sonntag nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit 145 Drohnen angegriffen. Dies sei ein "Rekord", erklärte Selenskyj im Onlinedienst X. Es habe sich um iranische Schahed-Drohnen und andere Kampfdrohnen gehandelt. Die ukrainische Luftwaffe teilte am Morgen mit, 62 der 145 Drohnen seien über 13 Regionen abgefangen worden.



Im ukrainischen Hafen Odessa wurden durch die Angriffe nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen verletzt. Zudem wurden Gebäude beschädigt. "Garagen mit Autos und Eigentum standen in Flammen, Wohnhäuser und Geschäfte wurden beschädigt", berichtet der staatliche Notdienst über die Lage in der Stadt.

07:14 Uhr | Moskau schließt zwei Flughäfen

In Moskau sind zwei Flughäfen wegen ukrainischer Angriffe geschlossen worden. Wie die Luftfahrbehörde Rosawiasija auf Telegram mitteilte, sind zur Gewährleistung der Sicherheit des zivilen Flugverkehrs vorübergehende Einschränkungen für den Betrieb der Flughäfen Domodedowo und Schukowski festgelegt worden. Mindestens siebzehn Drohnen haben nach russischen Angaben die Hauptstadt angegriffen. Zwölf seien in den Bezirken Ramenskoje und Kolomenski sowie in der Stadt Domodedowo südwestlich von Moskau zerstört worden, erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin. Insgesamt seien 22 Drohnen abgeschossen worden. Nach vorläufigen Informationen gebe es keine Schäden oder Opfer.

Auch in den Regionen Kaluga und Brjansk hat es nach Angaben russischer Behörden in der Nacht Drohnenangriffe gegeben. Mehrere Häuser seien dabei in Brand geraten.

05:10 Uhr | Selenskyj klagt über Mangel an Flugabwehr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt den Mangel an Flugabwehrsystemen zum Schutz gegen russische Angriffe. Fast täglich gebe es Drohnen- und auch Raketenangriffe, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dabei bemängelte Selenskyj die Bereitschaft der Partner, der Ukraine weitere Flugabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. "Hier in Europa, auf dem Kontinent, gibt es genügend andere Luftabwehrsysteme, die der Ukraine wirklich zuverlässigen Schutz bieten könnten", sagte er. Es sei nicht verständlich, "wenn Luftabwehrsysteme einfach nur herumstehen, obwohl jedes System Hunderte oder gar Tausende von Menschenleben retten könnte."

Bildrechte: picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Andriy Andriyenko Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen gegen ukrainische Städte wurden in den vergangenen Tagen mehrere Menschen getötet und verletzt. Die ukrainische Flugabwehr fing zwar einen großen Teil der Drohnen und Raketen ab, doch sorgt die Menge der aus verschiedenen Richtungen anfliegenden Flugkörper für eine Überlastung der Abwehrmöglichkeiten. Am Samstagabend startete Russland neue Drohnenschwärme zu noch unbekannten Zielen in der Ukraine.

