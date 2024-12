Ukraine-News Ukrainer melden intensive Kämpfe um Pokrowsk und Kurachowe

An der Front in der Ukraine ist das Kampfgeschehen weiterhin extrem intensiv und dynamisch. Wie der ukrainische Generalstab in seiner morgendlichen "Operativen Information" bei Facebook meldete, wurden in den zurückliegenden 24 Stunden 158 Gefechte registriert. Die intensivsten Kämpfe fanden demnach erneut im Raum Pokrowsk statt, wo die ukrainischen Truppen eigenen Angaben zufolge 54 Angriffe abgewehrt haben. In Richtung des schwer umkämpften Kurachowe hätten die ukrainischen Verteidigungskräfte 22 Durchbruchsversuche abgewehrt.