Ukraine-News Russische Truppen nur noch fünf Kilometer von Pokrowsk entfernt

Russische Truppen sind nach einem Bericht der New York Times zügig auf die Stadt Pokrowsk in der Region Donezk vorgerückt. Der US-Zeitung zufolge sind sie nur noch drei Meilen (4,8 Kilometer) von dem wichtigen Eisenbahn- und Straßenverkehrsknoten entfernt. Dem Bericht zufolge versuchen die Russen, die Hauptverteidigungslinien der Ukrainer von den Flanken her zu umgehen.

Ukrainische Drohnen haben ein Treibstofflager in der zentralrussischen Region Orjol in Brand gesetzt. Wie der Gouverneur der Region, Andrej Klytschkow, in der Messaging-App Telegram schrieb, hat ein "Großangriff" auf eine Infrastruktureinrichtung dazu geführt, dass der Treibstoff in Brand geraten sei. Zudem hätten Teile von abgeschossenen Drohnen die Verglasung mehrerer Privathäuser beschädigt. In sozialen Netzwerken kursierende Videos zeigten Explosionen und Feuer.