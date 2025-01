Ukraine-News Ukraine startet neue Offensive im Gebiet Kursk

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Sonntag dutzende ukrainische Drohnen abgefangen. "In der letzten Nacht wurden 61 ukrainische Drohnen durch unsere Abwehr zerstört", erklärte das russische Verteidigungsministerium. Die meisten Drohnen seien in der Nähe der Grenze zur Ukraine abgefangen worden. In Online-Netzwerken verbreitete Aufnahmen zeigten Explosionen in der südrussischen Region Rostow. An vier Flughäfen sei aus Sicherheitsgründen am Vormittag zeitweise der Flugverkehr eingestellt worden, teilte die russische Behörde für zivile Luftfahrt mit. Rund um die Hafenstadt Taganrog hätten Trümmerteile abgeschossener Drohnen Wohngebäude beschädigt, erklärte der Gouverneur von Rostow, Juri Sljusar.