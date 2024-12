Ukraine-News Schwere Kämpfe am gesamten Frontverlauf

Die ukrainische Armeeführung hat am Sonntag insgesamt 214 Kämpfe an den verschiedenen Frontabschnitten registriert. Es habe sich um teils schweren Gefechte mit Artillerieunterstützung gehandelt, erklärte der Kiewer Generalstab in seinem abendlichen Lagebericht. Schwerpunkte waren einmal mehr die Regionen um Pokrowsk und Kurachowe am Rande des Donbass, wo russische Truppen in den vergangenen Tagen mit Massenangriffen größere Geländegewinne erzielt hatten. Die Internetseite "DeepState" meldete, dass die ukrainischen Streitkräfte zumindest ihre Stellung bei Kolisnykivka in der Region Charkiw wiederhergestellt hätten.