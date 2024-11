05:10 Uhr | Selenskyj klagt über Mangel an Flugabwehr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt den Mangel an Flugabwehrsystemen zum Schutz gegen russische Angriffe. Fast täglich gebe es Drohnen- und auch Raketenangriffe, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Und bei jedem Treffen, bei jeder Verhandlung mit Partnern, die über entsprechende Luftabwehrsysteme verfügen, geht es immer um den zusätzlichen Schutz der Ukraine vor russischem Terror.» Dabei bemängelte Selenskyj die Bereitschaft der Partner, der Ukraine weitere Flugabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. "Hier in Europa, auf dem Kontinent, gibt es genügend andere Luftabwehrsysteme, die der Ukraine wirklich zuverlässigen Schutz bieten könnten", sagte er. "Und das kann man nicht verstehen, wenn Luftabwehrsysteme einfach nur herumstehen, obwohl jedes System Hunderte oder gar Tausende von Menschenleben retten könnte."



Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen gegen ukrainische Städte wurden in den vergangenen Tagen mehrere Menschen getötet und verletzt. Die ukrainische Flugabwehr fing zwar einen großen Teil der Drohnen und Raketen ab, doch sorgt die Menge der aus verschiedenen Richtungen anfliegenden Flugkörper für eine Überlastung der Abwehrmöglichkeiten. Am Samstagabend startete Russland neue Drohnenschwärme zu noch unbekannten Zielen in der Ukraine.

03:25 Uhr | Trump schließt erneutes Regierungsamt für Pompeo aus

Der frühere CIA-Chef Mike Pompeo, der in der ersten Regierungszeit von Donald Trump Außenminister war, soll dieses Amt nicht erneut erhalten. Das erklärte Trump im von ihm selbst gegründeten Onlinenetzwerk Truth Social. Pompeo war für Trumps zweite Regierungszeit als Verteidigungsminister gehandelt worden. Er hatte im vergangenen Sommer einen Plan für die militärische Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg präsentiert. Der Plan sah unter anderem mehr Waffenexporte und scharfe Maßnahmen gegen den russischen Energiesektor vor. Pompeos Vorstellungen standen somit in deutlichem Gegensatz zu Trumps Aussagen im Wahlkampf, der sich wiederholt kritisch zu Waffenlieferungen an die Ukraine geäußert hatte.

00:10 Uhr | Putin will Extremismus in Russland stärker bekämpfen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sein Innenministerium angewiesen, die Anstrengungen zur Bekämpfung des Extremismus im Land zu verstärken. "Heute erwarten die russischen Bürger von Ihnen mehr Engagement und neue Ergebnisse in allen Schlüsselbereichen Ihrer Arbeit", teilt Putin in einer Botschaft an die Mitarbeiter des Innenministeriums mit. "Mehr Arbeit und proaktives Verhalten sind auch bei der Bekämpfung des Extremismus notwendig. Dieser bedroht unsere Souveränität, die verfassungsmäßige Ordnung und die Sicherheit der Menschen in jeder Form und Gestalt."

