Ukraine-News Berichte über Straßenkämpfe in Selydowe in der Region Donezk

Die prowestliche Präsidentin Maia Sandu hat zeitgleich ein Referendum angesetzt, mit dem der EU-Kurs des Landes in der Verfassung verankert werden soll. Umfragen deuteten auf eine Mehrheit dafür hin. Gültig wäre das Referendum aber nur bei einer mindestens 33-prozentigen Beteiligung. Die Wahllokale sind bis 20.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit geöffnet. Aussagekräftige Ergebnisse werden am späten Abend erwartet.

Bei der Präsidentschaftswahl ist Umfragen zufolge die 52 Jahre alte Maia Sandu die Favoritin für eine zweite vierjährige Amtszeit. Wahrscheinlich ist aber trotzdem eine Stichwahl mit dem Zweitplatzierten in zwei Wochen. Das könnte etwa Alexandr Stoianoglo sein, von den prorussischen Sozialisten unterstützt und nach Korruptionsvorwürfen als Generalstaatsanwalt des Amtes enthoben, oder Renato Usatii, der ehemalige Bürgermeister von Balti, der zweitgrößten Stadt des Landes. Hier mehr zum Thema.

10:41 Uhr | Angriffe auf Stromnetz und Sprengstoffwerk

Die Ukraine und Russland haben ihre gegenseitigen Luftangriffe fortgesetzt. Nach ukrainischen Angaben war auch die Region Lwiw im Westen des Landes wieder ein Ziel. Russland griff demnach auch eine Energieanlage in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine an. Wie der Stromversorger mitteilte, waren mehr als 37.000 Kunden zeitweise ohne Strom. Die Ukraine wiederum startete russischen Angaben zufolge viele Drohnenangriffe in Russland. Dabei sei versucht worden, die Firma Sverdlov in Dserschinsk bei Nischni Nowgorod zu treffen, einen der größten russischen Sprengstoff-Hersteller.

08:36 Uhr | Raketenangriff im Südosten der Ukraine

In der Industriestadt Krywyj Rih im Südosten der Ukraine sind bei einem russischen Raketenangriff mindestens 17 Menschen verletzt und acht von ihnen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Wie Militärverwaltungschef Olexander Wilkul mitteilte, wurden zwei ballistische Raketen auf die Stadt abgefeuert und mehr als 20 Gebäude beschädigt, auch Wohnhäuser.

08:48 Uhr | Schwere Kämpfe in der Ost-Ukraine

In der Ost-Ukraine gibt es weiter schwere Kämpfe auch am Boden. Die Lage bei Kurachowe, Kupjansk und Pokrowsk sei schwierig, teilte der Generalstab in Kiew in seinem abendlichen Lagebericht mit. Die Frontlinien seien jedoch unverändert. Moskau hatte gestern behauptet, die Kontrolle über Zoryanoye in der Region Donezk errungen zu haben. Das Verteidigungsministerium erklärte, gestern seien insgesamt 138 Ziele aus der Luft angegriffen worden, darunter auch Energie-Infrastruktur. Erneut hieß es auch, die ukrainischen Truppen in der russischen Region Kursk würden zurückgedrängt.

07:25 Uhr | Verletzte nach Angriff auf Saporischschja

Nach dem russischen Luftangriff auf die ukrainische Großstadt Saporischschja gestern ist die Zahl der verletzten Menschen dort nach offiziellen Angaben bis zum späteren Abend auf acht gestiegen, darunter zwei Kinder. Nach Berichten in ukrainischen Medien waren mindestens zwei Lenkbomben im Zentrum der Stadt eingeschlagen und Gebäude schwer beschädigt worden.

07:50 Uhr | Selenskyj dankbar für Winterhilfe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich dankbar für ein norwegisches Winterhilfe-Paket von rund 240 Millionen Euro geäußert. Gestern Abend in seiner täglichen Videobotschaft berichtete er auch über weitere Hilfe im Wert von 44 Millionen Euro, die Außenminister Schwedens, Norwegens, Islands, Finnlands, Litauens, Lettlands, Estlands und Dänemarks vergangene Woche bei einem Besuch in Odessa ankündigten. Davon sollen etwa Stromgeneratoren und Solarzellen gekauft werden können. Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Yevhen Titov