15:00 Uhr | Selenskyj zu Besuch in Deutschland eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist auf seiner mehrtägigen Europatour in Berlin eingetroffen. Er landete am frühen Nachmittag mit einem Hubschrauber am Kanzleramt und wurde dort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt. Später ist noch ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant. Bei den Gesprächen soll es um weitere Waffenlieferungen an Ukraine gehen sowie Bemühungen um eine Friedenslösung gehen.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ebrahim Noroozi Ursprünglich wollte der ukrainische Präsident am Samstag an einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz teilnehmen. Dieses wurde allerdings verschoben, nachdem US-Präsident Joe Biden einen geplanten Staatsbesuch in Deutschland wegen des Hurrikans "Milton" verschoben hatte. Selenykyj hat auf seiner Europareise bereits Kroatien, Frankreich, Großbritannien und Italien besucht.

13:56 Uhr | Russland: Weiteres Dorf in der Ukraine eingenommen

Die russischen Truppen kommen im Osten der Ukraine offenbar immer weiter voran. Sie hätten das Dorf Ostriwske eingenommen, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass und berief sich auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Zudem hätten die russischen Truppen zwei Ortschaften in der russischen Oblast Kursk wieder unter ihre Kontrolle gebracht: Nowaja Soroschina und Pokrowskij.

13:52 Uhr | Baerbock fordert mehr Luftabwehrhilfe für die Ukraine

Außenministerin Annalena Baerbock fordert angesichts des russischen "Kältekriegs" gegen die Ukraine mehr Unterstützung für die Luftabwehr des angegriffenen Landes. Die Einladung an Russland zu einer Friedenskonferenz stehe, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Treffen mit dem slowakischen Außenminister Juraj Blanar in Berlin. Putin zerstöre gezielt zivile Infrastruktur, um den "Menschen in der Ukraine in einen brutalen Kältekrieg aufzuzwingen". Daher sei es entscheidend, die Ukraine mit Luftverteidigung zu unterstützen, damit die letzten verbliebenen Energieversorgungsstätten geschützt werden könnten, verlangte Baerbock.

Update 13:50 Uhr | Papst Franziskus empfängt Selenskyj im Vatikan

Papst Franziskus hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Vatikan zu einem privaten Gespräch empfangen. Bei dem Treffen bat Selenskyj den Pontifex um Unterstützung für von Russland verschleppte Kinder und inhaftierte Erwachsene, wie der Präsident bei Telegram mitteilte. Die Rückkehr der Gefangenen war demnach das Hauptthema der Unterredungen mit dem Papst. Selenskyj überreichte dem Papst außerdem ein Gemälde mit dem Titel "Das Massaker von Butscha", das ein Mädchen zwischen Trümmern zeigt. Das Treffen der beiden dauerte nach Angaben des Heiligen Stuhls eine halbe Stunde. Bildrechte: picture alliance/dpa/Vatican Media/AP | Simone Risoluti

13:22 Uhr | Behörden: Öl-Anlage auf Krim nach ukrainischem Angriff weiter in Brand

Das Feuer auf einer von der Ukraine angegriffenen Öl-Anlage auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist örtlichen Behörden zufolge auch nach fünf Tagen noch nicht vollständig gelöscht. Die Feuerwehr befinde sich weiter vor Ort, teilte der Leiter der von Russland eingesetzten Verwaltung, Igor Tkatschenko, auf Telegram mit. Allerdings habe sich die Situation stabilisiert und sei "vollständig unter Kontrolle".

Seit Anfang der Woche seien mehr als 1.100 Menschen aus der Umgebung evakuiert worden, erklärte Tkatschenko. Die Ukraine hatte das Öl-Terminal in der Stadt Feodossja an der Ostküste der Krim am Montag angegriffen.

11:53 Uhr | Deutsches Kamerateam und Rettungskonvoi in Ukraine unter Beschuss