Ukraine-News Russland will mehr als einen Waffenstillstand

Zu den Ursachen kursieren Spekulationen bis hin zum Beschuss durch russische Flugabwehr. Die Maschine war in Aserbaidschans Hauptstadt Baku gestartet und sollte nach Grosny fliegen, in die Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien.

10:55 Uhr | Ukraine beschießt Rüstungsfirma in Russland

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben eine Rüstungsfirma in der russischen Region Rostow beschossen. Die Luftwaffe habe das Firmengelände in Kamensk-Schachtinsky angegriffen, wo Raketen-Brennstoff hergestellt worden sei – wann genau blieb offen. Auch über mögliche Schäden wurde nichts mitgeteilt. Die Region Rostow grenzt an die Ukraine, und Kamensk-Schachtinsky liegt etwa 250 Kilometer östlich von Donezk.

10:40 Uhr | Russland will mehr als einen Waffenstillstand

Russland sieht laut Außenminister Sergej Lawrow keinen Sinn in einem Waffenstillstand, der den Krieg in der Ukraine nur einfriere. Moskau wolle ein umfassendes Abkommen, sagte er heute: "Ein Waffenstillstand ist ein Weg ins Nirgendwo", wenn er vom Westen dazu genutzt werden könne, die Ukraine wieder aufzurüsten. Er betonte, dass Russland bereit sei, mit der neuen US-Regierung unter Donald Trump ab 20. Januar an einer Lösung zu arbeiten und er hoffe, dass diese sich in die Ursachen des Konflikts "vertieft".

10:20 Uhr | Lawrow droht wieder wegen westlicher Waffen

Die Ukraine hat nach Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow wiederholt mit westlichen Raketen und Drohnen zivile Ziele in Russland angegriffen. Darauf werde man reagieren, sagt Lawrow, ohne Einzelheiten zu nennen. Am Mittwoch waren in der Stadt Lgow in der russischen Region Kursk nach Angaben des dortigen Gouverneurs durch ukrainische Artillerie vier Menschen getötet und fünf verletzt worden.

08:15 Uhr | Ukrainisches Militär meldet Drohnen-Abwehr

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht 20 von insgesamt 31 russischen Drohnen abgefangen und zerstört. In der Nacht zuvor seien vor allem Anlagen der Energieversorgung angegriffen und 59 von 78 russischen Raketen sowie 54 von 102 Drohnen abgefangen worden.

07:52 Uhr | Bericht über ukrainische Anschlagspläne