Die Ukraine hat nach eigenen Angaben ein russisches Spionagenetzwerk in ihren Streitkräften aufgedeckt. Vier Armeeangehörige wurden festgenommen, weil sie die Bewegungen der F-16-Kampfjets und andere militärische Geheimnisse ausspioniert haben sollen. Der Hauptverdächtige soll Russland nahestehen und ein Netzwerk aus bis zu zwölf Personen aufgebaut haben, so der Geheimdienst SBU. Die Stationierungsorte der westlichen F-16-Jets gehören zu den wichtigsten militärischen Geheimnissen der Ukraine.

Nach dem Bombenattentat auf den russischen General Igor Kirillow in Moskau will Russland den Vorfall am Freitag im UN-Sicherheitsrat thematisieren. Der stellvertretende UN-Botschafter Dmitri Poljanski fordert eine internationale Verurteilung. Die ukrainische Geheimdienst SBU reklamiert den Anschlag inoffiziell für sich, während Moskau auch den Westen für die Ermordung Kirillows verantwortlich macht. Die Explosion ereignete sich am Dienstagmorgen, als Kirillow vor seinem Wohnhaus von einem Sprengsatz in einem Elektroroller getötet wurde.