In Spanien sind zwei Todesfälle im Zusammenhang mit einer Affenpocken-Infektion registriert worden. Das meldete das Gesundheitsministerium in Madrid. Der erste Todesfall war am Freitagabend mitgeteilt worden, der zweite am Samstag. Sollten sich die Meldungen bestätigen, wären es die ersten Affenpocken-Todesfälle in Europa.

Medien: Beide Todesopfer junge Männer

Das Ministerium gab bekannt, die Todesfälle seien der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Europäischen Kommission gemeldet worden. Der staatliche Fernsehsender RTVE berichtete unter Berufung auf die Behörden, in beiden Fällen handele es sich um junge Männer.



Der erste Todesfall hatte sich demnach in der Region Valencia im Osten Spaniens ereignet. Dem regionale Gesundheitsministerium zufolge starb der Patient "durch eine infektionsbedingte Enzephalitis (Gehirnentzündung)". Zum zweiten Todesfall wurden zunächst keine weiteren Informationen bekannt.

Bestätigte Todesfälle bisher alle in Afrika

Die WHO verzeichnet in einem jüngsten Situationsbericht zum aktuellen Affenpocken-Ausbruch insgesamt fünf Tote, alle bislang in der Region Afrika. Ein Fall in Brasilien, der ebenfalls am Samstag gemeldet wurde, wird noch geprüft.