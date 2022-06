Den Anfang macht dabei der SPUTNIK SPRING BREAK am Pfingts-Wochenende. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause werden wieder zehntausende Besucher auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld erwartet, auch andere große Festivals wie Rock am Ring und Rock im Park kehren in diesen Tagen in den Kalender zurück. In Leipzig werden ebenfalls zu Pfingsten tausende Besucher zum Wave-Gothic-Treffen erwartet. Doch könnte sich dadurch das gerade erst festgestellte Auftreten der Affenpocken in Europa weiter verbreiten? Der Ansicht ist jedenfalls das Regionalbüro der WHO mit Sitz in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.